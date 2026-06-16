ベネッセコーポレーション（以下、ベネッセ）が提供する小学生の学習・生活を支援する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」は、セガと共同で、ゲームをきっかけに学びを楽しむことを目的としたコラボレーションコンテンツ「タッチでぷよぷよ」を、「進研ゼミ 小学講座」チャレンジタッチ内において7月25日から提供を開始する。



「タッチでぷよぷよ」

ベネッセが6月に実施した調査（調査方法：インターネット調査、調査対象：小学3年生〜6年生と小学1〜6年生の子どもを持つ保護者、調査人数：小学生7085名、保護者1347名、調査期間：6月4日〜6月11日、調査実施：ベネッセコーポレーション）によると、55.2％の保護者が「子どもは勉強よりスマートフォンやゲームの方が魅力的に見えている」と感じていることが分かった。また、「目が悪くなる」、「利用時間が長い」、「やめる時間を守れない」など、ゲーム利用に関する悩みを抱える家庭も少なくない。一方で、94.4％の保護者が「学習にゲーム要素を取り入れること」を肯定的に捉えており、また期待する効果（複数回答）として「楽しく学べること」（76.8％）、「学習への興味・関心が高まること」（65.6％）、「自ら学習に取り組むようになること」（60.1％）が上位に挙げられた。また、小学生からは「もっとゲームをしたい」という声が多く寄せられる一方で、時間やルールを守りながら楽しみたいという意識もうかがえた。



「タッチでぷよぷよ」

こうした中、ベネッセとセガは「ゲームか、勉強か」という二項対立ではなく、ゲームを入口に、子どもたちが自然に学びに向かう体験を届けたいという共通の思いのもと、コラボレーションを開始する。セガは、「ぷよぷよ」シリーズの展開を通じて培ったノウハウや資産を活用し、教育支援を行う取り組みを行ってきた。一方、進研ゼミを展開するベネッセは、「勉強が好きになる」をコンセプトに、ゲーミフィケーションを取り入れた学習教材や体験を提供してきた。今回の取り組みでは両社が培ってきた知見を掛け合わせることで、子どもたちが夢中になれるゲームの楽しさと、学びを結び付け、自ら学ぶ楽しさを発見できる体験の提供を目指している。

［提供日］7月25日（土）

ベネッセコーポレーション＝https://www.benesse.co.jp

セガ＝https://www.sega.co.jp