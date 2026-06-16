熊本県産クラフトビールの製造やビアホールを運営する熊本市のダイヤモンドブルーイングは、6月5日に熊本地裁から破産開始決定を受けました。

負債総額は債権者138人に対し、約3億6600万円に上ります。

積極投資の矢先にコロナ禍が直撃

2016年に設立され、度重なる増資（2024年3月時点で資本金1億5678万円）やクラウドファンディング、借入金で、自社ビールの製造拡大や飲食店展開を積極的に進めていました。

しかし、2020年初旬からのコロナ禍で集客が激減します。

各種給付金やコロナ対策融資を活用して立て直しを図るも、2021年8月期に債務超過へと転落しました。

立て直し叶わずビアホールも閉鎖へ

その後も赤字決算が続き、借入金の返済が困難な状況に陥りました。2023年8月期には売上高を1億6000万円に伸ばしたものの、資金面を改善するほどの利益は出せませんでした。

2024年に入りビアホール3店舗を閉鎖し、ネット販売へ活路を見出そうとしましたが、金融債務が重く資金が底をつきました。最終的に同年10月までに残る「World Beer Terminal KAEN」も閉鎖し、事業停止の状況に陥っていました。