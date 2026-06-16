俳優の山粼玲奈が１６日、都内で主演するブロードウェイミュージカル「ピーター・パン」（７月２７日〜８月７日、東京国際フォーラム ホールＣ）の制作発表に登場した。

初演から４６年目となる人気作で、４年連続で１１代目のピーター・パン役を務める山粼は、今年が最後の年となり、「４年間演じることができてうれしい」と感慨深げ。さらに「“ラストフライング”はさみしくて、実際に言われた時とてもさみしくなった。１１代目ピーターパンの全てを出し切れるように今年も頑張っていきたい」と力を込めた。

印象に残っているのは、初演の際の「妖精の粉をまくシーン」だという。「粉のまき方がへたくそすぎて、均一に投げられないのが課題だった。粉の巻き方って難しいなと思った」と笑わせ、「３年やると均一になってきた」とうなずいた。“ラストフライング”へ「今年の夏はネバーランドで一緒に空をとびましょう！」と呼びかけていた。

会見にはフック船長役の内海啓貴、ウェンディ役の山口乃々華、タイガー・リリー役の七瀬恋彩、ダーリング夫人役の皆本麻帆、演出・振付の長谷川寧氏も登壇した。