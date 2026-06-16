HANA・MOMOKA「おしゃれな女性に」理想の休日・朝の過ごし方語る
【モデルプレス＝2026/06/16】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が6月16日、Amazon「プライムデー」記者発表会に出席。メンバーが欲しいアイテムについてトークを繰り広げた。
【写真】HANAメンバー「お家をすごいことにしよう」欲しいアイテム
7月10日から13日までの4日間にわたって開催されるAmazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」のCMに出演しているHANA。プレゼントをかけたビンゴクイズに挑戦し、見事クリアすると、7人それぞれが欲しいアイテムを紹介した。
コーヒーマシンと製氷機を選んだMOMOKA（モモカ）は「キッチンを最近ちょっとお片付けしたんです。そうしたらスペースができまして」とキッチンに生まれたスペースに置きたいという。「朝コーヒーを飲んだり、このコーヒーマシーンがあればいろんな種類のコーヒーを楽しめますし『お家カフェ』みたいな。お休みの日とかも最近お家にいるのが好きなので、お家で本を読みながらコーヒー飲んだりとか…すごくおしゃれな女性になれるかなと思って挑戦してみようと思い、選ばせていただきました」と憧れを語った。
また、NAOKO（ナオコ）はLED小型プロジェクターとロボット掃除機をチョイス。「今プロジェクターを持っているメンバーが多くてお家に遊びに行った時にいいなと思って」とメンバーからの影響を告白。「私もお家すごいことにしようと思いました！」と心を弾ませるNAOKOに「ホームシアターなど楽しみたい？」「何か観たい作品は決めていますか？」という質問が飛ぶと「めっちゃ決めてます！」と笑顔を浮かべていた。
「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇は6月23日から特設ページで、7月3日から全国でテレビ放映されるほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定だ。（modelpress編集部）
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◆MOMOKA「おしゃれな女性に」
7月10日から13日までの4日間にわたって開催されるAmazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」のCMに出演しているHANA。プレゼントをかけたビンゴクイズに挑戦し、見事クリアすると、7人それぞれが欲しいアイテムを紹介した。
◆NAOKO、メンバーの自宅で触発されたこと
また、NAOKO（ナオコ）はLED小型プロジェクターとロボット掃除機をチョイス。「今プロジェクターを持っているメンバーが多くてお家に遊びに行った時にいいなと思って」とメンバーからの影響を告白。「私もお家すごいことにしようと思いました！」と心を弾ませるNAOKOに「ホームシアターなど楽しみたい？」「何か観たい作品は決めていますか？」という質問が飛ぶと「めっちゃ決めてます！」と笑顔を浮かべていた。
「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇は6月23日から特設ページで、7月3日から全国でテレビ放映されるほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定だ。（modelpress編集部）
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