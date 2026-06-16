私立恵比寿中学、新曲のジャケ写差し替え「一部誤解を招く可能性のある表現となっていた」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/16】私立恵比寿中学の公式サイトが6月16日に更新された。新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真を差し替えたことを報告した。
【写真】えびちゅう復帰メンバー、ステージ上での気迫溢れる姿
同サイトでは、7月8日リリースの楽曲「えびチリ、はじめました」（6月20日よりTikTok先行配信）について「一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます」と報告。「この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪している。
変更前の写真では、2つのエビチリが画面の左隅でハートの形を描くように箸に挟まれていたが、変更後の写真では、2つのエビがそれぞれ離れた状態の写真へとなっていた。なお、公式サイトでは具体的な説明や明確な理由の公表はなかった。（modelpress編集部）
「えびチリ、はじめました」ジャケット写真に関して
私立恵比寿中学の新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます。
この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
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【写真】えびちゅう復帰メンバー、ステージ上での気迫溢れる姿
◆私立恵比寿中学、新曲のジャケット写真差し替えを報告
同サイトでは、7月8日リリースの楽曲「えびチリ、はじめました」（6月20日よりTikTok先行配信）について「一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます」と報告。「この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪している。
◆全文
「えびチリ、はじめました」ジャケット写真に関して
私立恵比寿中学の新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます。
この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
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