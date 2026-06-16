マンチェスターＵがウェストハム所属のポルトガル代表ＭＦマテウス・フェルナンデス（２１）の今夏獲得に自信を深めている。

英大衆紙『デイリー・ミラー』によると、フェルナンデスは降格が決まったウェストハムに”移籍希望”を通達。本人は欧州CL出場を熱望して、移籍を決心しているという。

同紙によると、すでにフェルナンデスは個人条件でマンチェスターＵと合意しているというが、問題は移籍金。ウェストハム側は最低でも８０００万ポンド（約１７４億４０００万円）を譲らない構えでいる。

しかし２１歳ポルトガル代表ＭＦが移籍を熱望している形で、マンチェスターＵ側は日本円で１７４億円を超える移籍金の値引きを画策。一方のウェストハム側はパリＳＧ、さらにＲマドリードを巻き込み、フェルナンデス争奪戦を勃発させることを画策して最終的には１億ポンド（約２１８億円）のオファーを期待。売り手と買い手の思惑が交錯し、争奪戦が加熱する様相を見せている。

Ｋ組のポルトガル代表は日本時間１８日２時にコンゴとの初戦を迎える。

（英通信員・森昌利）