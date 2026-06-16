【W杯2026】FIFA、68年ぶり史上2回目の事態を報告 反響相次ぐ「本当に面白い」
FIFAの公式Xが、16日に更新。今大会で1958年以来、初めてとなる事態を紹介した。
【写真】FIFA、68年ぶり史上2回目の事態を報告
Xでは「Perfectly balanced, as all things should be For the first time since 15 June 1958, and just the second time in FIFA World Cup history, there have been four draws in a single day at the @FIFAWorldCup」（完璧なバランス、すべてのものがそうあるべきように 1958年6月15日以来初めて、FIFAワールドカップ史上2回目として、@FIFAWorldCupで1日の中に4つの引き分けが生まれた）」と紹介。
この投稿に「サッカーって本当に面白い」「すごい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】FIFA、68年ぶり史上2回目の事態を報告
Xでは「Perfectly balanced, as all things should be For the first time since 15 June 1958, and just the second time in FIFA World Cup history, there have been four draws in a single day at the @FIFAWorldCup」（完璧なバランス、すべてのものがそうあるべきように 1958年6月15日以来初めて、FIFAワールドカップ史上2回目として、@FIFAWorldCupで1日の中に4つの引き分けが生まれた）」と紹介。
この投稿に「サッカーって本当に面白い」「すごい！」などといった感想が相次いで寄せられている。