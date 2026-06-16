サッカー好きで知られるタレント、ハリー杉山（41）が16日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、優勝候補の「無敵艦隊」スペイン（FIFAランキング2位）と0−0で引き分けた初出場のカボベルデ（同64位）の守護神ボジニャを「新たなヒーロー」と称えた。

カボベルデは15日（日本時間16日）、スペインと引き分け、歴史的な勝ち点を手にした。下馬評ではスペインの圧勝が予想された中、組織だった守備に40歳の守護神ボジニャのファインセーブ連発で無失点で終えた。

ハリーは「W杯5日目終了。新たなヒーローが生まれましたね。カーボベルデの40歳の守護神、ヴォジーニャ。2014のメキシコvsブラジルで覚醒したオチョアを彷彿させる連続ストップ」と言及。「インスタは5万人→550万人にフォロワーが増えてカーボベルデの人口の10倍以上に。アンゴラ、カーボベルデ、モルドバ、キプロス、スロバキアなど様々なリーグを経験。育ててくれた祖父母はもう他界し、母親もビザが高過ぎてアメリカに入国出来ず、なんとかお母様に息子の晴れ姿を見れるように他方面の動きを伺えます」とW杯での活躍によって注目度が急上昇している様子などを紹介し、「こういうストーリーが生まれるワールドカップ。沢山の勇気をいただけますね」とつづった。