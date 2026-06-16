舘ひろし、「すごいコラボ」駅で貴重な出会い リラックスした姿に反響「私服姿もダンディ」「何と神々しい！」
舘プロの公式Xが16日に更新され、俳優・舘ひろし（76）のオフショットを公開。貴重な出会いに反響が寄せられた。
【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろし
「名古屋キャンペーンに行ってまいります！」と報告。「『#免許返納!?』カラーと同じ ドクターイエローに遭遇しました！」と伝え、ドクターイエローのバックにした舘の姿をアップした。
舘はサンダルにゆったりとしたパンツを履いたリラックスした装い。サングラスをかけ、書類を手にレンズに笑顔を向けていた。
この投稿に「これは何と神々しい！」「40年以上舘さんのファンやってるけど私服でサンダルって初めて見たかも」「すごいコラボな感じがします！」「師匠カッコ良すぎでしょ」「私服姿もダンディ」といったコメントが集まった。
【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろし
「名古屋キャンペーンに行ってまいります！」と報告。「『#免許返納!?』カラーと同じ ドクターイエローに遭遇しました！」と伝え、ドクターイエローのバックにした舘の姿をアップした。
舘はサンダルにゆったりとしたパンツを履いたリラックスした装い。サングラスをかけ、書類を手にレンズに笑顔を向けていた。
この投稿に「これは何と神々しい！」「40年以上舘さんのファンやってるけど私服でサンダルって初めて見たかも」「すごいコラボな感じがします！」「師匠カッコ良すぎでしょ」「私服姿もダンディ」といったコメントが集まった。