私立恵比寿中学、新曲ジャケ写に「誤解を招く可能性のある表現」 謝罪＆写真差し替え
アイドルグループ・私立恵比寿中学は16日、新曲のジャケット写真について「一部誤解を招く可能性のある表現があった」として謝罪。写真を差し替えたことを伝えた。
【写真】ハートの部分に変化!? 一部修正が加えられた「えびチリ、はじめました」のジャケット写真
公式サイトでは、7月8日に配信リリースが決定している「えびチリ、はじめました」ジャケット写真に関して、「私立恵比寿中学の新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます」と説明。「この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」として、差し替え後のジャケット写真を掲載した。
公式サイト上では、具体的な説明はなかったものの、当初の写真からは、左上に写っている箸でつままれたエビチリの位置が修正されている。
【写真】ハートの部分に変化!? 一部修正が加えられた「えびチリ、はじめました」のジャケット写真
公式サイトでは、7月8日に配信リリースが決定している「えびチリ、はじめました」ジャケット写真に関して、「私立恵比寿中学の新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます」と説明。「この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」として、差し替え後のジャケット写真を掲載した。
公式サイト上では、具体的な説明はなかったものの、当初の写真からは、左上に写っている箸でつままれたエビチリの位置が修正されている。