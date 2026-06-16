&TEAM・MAKI、HARUAの誕生日をメンバーとお祝い プレゼントしたものとは「すごい嬉しそうでした」
【モデルプレス＝2026/06/16】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）が16日、都内で開催された「TOMMY HILFIGER SUMMER EVENT」に、山本美月、三浦翔平、伊藤英明とともに出席。メンバーの誕生日のエピソードを語った。
【写真】&TEAMメンバー、ファンにハート贈る姿
MAKIはプレゼントの話題になると、メンバーのHARUA（ハルア）に触れ「5月に誕生日だったので、メンバー数人でネックレスをプレゼントさせていただきました」と報告。HARUAの反応については「すごい嬉しそうでした。ずっと欲しいと言っていたネックレスだったので、欲しいものをプレゼントできて嬉しかったです」と振り返った。
また、「長く愛したいもの、ことは何か」という質問には「&TEAMのメンバー、そしてLUNE（&TEAMのファンネーム／※「E」はアキュートアクセント付き）の皆さんじゃないかな」ときっぱり。そして「トミー ヒルフィガーのように、年代を超えて、世代を超えて愛されるようなグループになりたいなという風に思います」と微笑んでいた。
MAKIは夏のファッションで大切にしていることを聞かれると「冬の間、着させてあげられなかった夏の服たちをなるべくたくさん着ることです」と回答。「ずっと眠っていたと思うので、たくさん出番をあげたいなという風に思って、色々着させていただいてます」と続けた。
さらに、夏に新しく挑戦したいことを尋ねられると「ダイビングに挑戦してみたい」と回答。「子どもの頃、よく家族と一緒にシュノーケリングとかに行かせていただいていたんですけど、ダイビングは一度も行ったことないなと思ったので」とし、行ってみたいダイビングスポットに関しては「バリとかですかね。すごい海がきれいなので、また行きたいなという風に思います」と思いを馳せた。（modelpress編集部）
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【写真】&TEAMメンバー、ファンにハート贈る姿
◆MAKI、HARUAの誕生日をメンバーとお祝い
MAKIはプレゼントの話題になると、メンバーのHARUA（ハルア）に触れ「5月に誕生日だったので、メンバー数人でネックレスをプレゼントさせていただきました」と報告。HARUAの反応については「すごい嬉しそうでした。ずっと欲しいと言っていたネックレスだったので、欲しいものをプレゼントできて嬉しかったです」と振り返った。
◆MAKI、夏に新しく挑戦したいこと
MAKIは夏のファッションで大切にしていることを聞かれると「冬の間、着させてあげられなかった夏の服たちをなるべくたくさん着ることです」と回答。「ずっと眠っていたと思うので、たくさん出番をあげたいなという風に思って、色々着させていただいてます」と続けた。
さらに、夏に新しく挑戦したいことを尋ねられると「ダイビングに挑戦してみたい」と回答。「子どもの頃、よく家族と一緒にシュノーケリングとかに行かせていただいていたんですけど、ダイビングは一度も行ったことないなと思ったので」とし、行ってみたいダイビングスポットに関しては「バリとかですかね。すごい海がきれいなので、また行きたいなという風に思います」と思いを馳せた。（modelpress編集部）
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