「ラブキン2」永尾まりや、“真剣交際”の恋人・白鳥大珠との2ショット披露「ディナーデートかな？」「絵になるカップル」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」に出演していた元AKB48の永尾まりやが6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。番組を経て真剣交際を開始したプロキックボクサーの白鳥大珠との2ショット写真を公開し、話題となっている。
【写真】真剣交際の格闘家＆元AKB「2人ともオーラがすごい」シックコーデでラブラブ密着
永尾は、白鳥との鏡越しの2ショットを披露。金髪で黒縁メガネ、スリーピースのスーツにネクタイを締めた白鳥と、スマートフォンを持ち、袖口からは繊細なレースが見えるジャケットに胸元が開いたインナーを合わせた、フォーマルなスタイルとなっている。
この投稿には「まりやちゃんのスタイル良すぎ」「ディナーデートかな？」「お似合い」「絵になるカップル」「永尾さんのファッションセンスが光ってる」「際立つスタイル、羨ましい」「お2人ともオーラがすごい」「美しすぎる2ショット」と反響が寄せられている。
白鳥らが出演した「ラブパワーキングダム2」は、“モテ自慢”の美男美女たちが“No.1モテクイーン”と“No.1モテキング”を目指しハイレベルな恋の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショー番組。白鳥と永尾はともに“No.1モテ”の称号を手に入れたが、そのうえで500万円の賞金を出演者達で山分けする提案をしたことが話題になった。（modelpress編集部）
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【写真】真剣交際の格闘家＆元AKB「2人ともオーラがすごい」シックコーデでラブラブ密着
◆永尾まりや、恋人・白鳥大珠との2ショット披露
永尾は、白鳥との鏡越しの2ショットを披露。金髪で黒縁メガネ、スリーピースのスーツにネクタイを締めた白鳥と、スマートフォンを持ち、袖口からは繊細なレースが見えるジャケットに胸元が開いたインナーを合わせた、フォーマルなスタイルとなっている。
◆永尾まりやの投稿に反響
この投稿には「まりやちゃんのスタイル良すぎ」「ディナーデートかな？」「お似合い」「絵になるカップル」「永尾さんのファッションセンスが光ってる」「際立つスタイル、羨ましい」「お2人ともオーラがすごい」「美しすぎる2ショット」と反響が寄せられている。
白鳥らが出演した「ラブパワーキングダム2」は、“モテ自慢”の美男美女たちが“No.1モテクイーン”と“No.1モテキング”を目指しハイレベルな恋の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショー番組。白鳥と永尾はともに“No.1モテ”の称号を手に入れたが、そのうえで500万円の賞金を出演者達で山分けする提案をしたことが話題になった。（modelpress編集部）
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