女優の宮下今日子（５０）が、７月２６日から２クール連続で放送するＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」第２シーズン（日曜・午後９時）に出演することが１６日に分かった。“続編”の新キャストが発表されたのは今回が初めて。キャラ濃厚の「ＶＩＶＡＮＴ」に新加入する宮下とは一体どんな女優なのか―。

「ＶＩＶＡＮＴ」ファンは大注目。「宮下今日子さん、ＶＩＶＡＮＴご出演！どんな役柄なんだろう」「八嶋智人の奥さんだと気付くのに時間がかかり過ぎてしまった」とネットが沸いた。宮下はこの日にＸを更新し「よろしくお願いいたします」とつづって出演を報告した。

宮下は１９９８年より演劇活動を開始。同年のＮＯＤＡ・ＭＡＰ「ローリングストーン」で初舞台を踏んだ。クラシックバレエで培った身体性を生かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍中。長身で際立つスタイルとノーブルな美ぼうを持つ実力派女優だ。

最近のテレビドラマでは、２０２４年のＴＢＳ系「さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜」や「不適切にもほどがある！」、ＮＨＫ「宙わたる教室」に出演。日本中に大ブームを巻き起こした「ふてほど」では、山本耕史演じる栗田の妻・加世子（紺野まひる）の幼なじみ・ポッキー役を演じた。加世子とは幼稚園の頃からの幼なじみで、栗田夫婦を見守る存在…というキャラクターだった。

プライベートでは２００２年に俳優の八嶋智人と結婚し、息子がいる。２５年１２月に発売されたファッション誌「ｅｃｌａｔ」では八嶋と共演し、珍しく２ショットを披露している。

ネット上では「宮下今日子さん…不適切にもほどがある！出てた」「宮下今日子さんの夫ってやっしーなんだ」と続々と反響が。今回の役柄や役名はまだ明かされていないが、堺雅人演じる主人公・乃木憂助にとって大きな影響を与える存在だという。敵なのか、味方なのか。期待が高まる。