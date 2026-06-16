１６日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅安。日銀会合の結果は市場予想通りの内容だったが、インフレ対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」のリスクが意識されたようだ。



日銀は１６日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利である無担保コール翌日物の誘導目標を０．７５％程度から１．０％程度に引き上げることを決めた。また、月間の国債買い入れ額については、２７年３月までは原則として四半期ごとに２０００億円ずつ減額し、同年４月以降は一段の減額をせず月間２兆円程度で買い入れを行うとした。予想度通りの内容だったことから後場寄り付き直後は買われる場面もあったが、追加利上げは難しいとの見方が広がるとともに円安やビハインド・ザ・カーブを懸念した売りが流入。また、日銀があわせて公表した２６年７～９月分の国債買い入れ予定で、「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「物価連動債」の月間オファー金額を減額したことも影響したようだった。債券先物は午後２時前に１２７円６６銭をつけたあとは下げ渋ったが、夕方に行われる内田真一副総裁の記者会見を見極めたいとして戻りは限定的だった。



先物９月限の終値は、前日比４９銭安の１２７円７７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．６５５％に上昇し、午後３時の時点では前日に比べて０．０７０％高い２．６４５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS