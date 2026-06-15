定年前後には、誰もが同じ悩みを抱えるように思えるが、その実態は男女で大きく異なる。仕事中心で生きてきた男性と、結婚や出産、離婚などのライフイベントによって、働き方や家族関係を大きく左右されてきた女性。双方に待ち受ける定年後の生活に迫る。※本稿は、ニッセイ基礎研究所生活研究部の坊 美生子『女性たちの定年後――お金・仕事・暮らしのリアル』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。

配偶関係と関連する

女性のライフコース

定年後を考えることは、残りの人生を大切な人とどう過ごしたいかを考えることでもあり、ここでも男性と女性によって違いがあります。配偶関係や子がいる割合など、家族に関する状況が異なるからです。

総務省統計局の「国勢調査」（令和2年）より、55〜59歳の男女の配偶関係を比較したのが図表25です。

55〜59歳男性の正規の職員・従業員の場合、「有配偶」が78.8％、「未婚」が13.6％「離別」が6.2％です。これに比べて55〜59歳女性の「正規の職員・従業員」の配偶関係は、「有配偶」が61.4％、「未婚」が17.3％、「離別」が17.3％です。つまり、ミドルの正社員女性は、ミドルの正社員男性に比べて、シングルの割合が大きいのです。

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