「IQOS ILUMA」シリーズから数量限定の「IQOS ILUMA i リミックス モデル」が発売中！美しいオリジナルドリンク＆スイーツも登場
「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。
【写真】オリジナルドリンクの「リミックスブルーティー」と、スイーツの「琥珀糖タルト」
同社は、「IQOSユーザーの満足度をさらに向上させるとともに、喫煙を継続する意思のある20歳以上の喫煙者に向けてよりよい選択肢を提供したい」と、2026年6月10日より「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズの数量限定モデル「IQOS ILUMA i リミックス モデル」を発売。
これに伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)にて、新しいオリジナルドリンクやスイーツの提供を開始している。
■輝きにときめく！発売初日から大人気の「リミックス モデル」
「リミックス モデル」は、「IQOS ILUMA i PRIME」(1万1980円)、「IQOS ILUMA i」(7980円)、「IQOS ILUMA i ONE」(4980円)の3種展開。フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのナイトみどりさんは、「コンセプトは、“馴染みのあるものに新たな息吹を吹き込み、生まれ変わらせる”です。光の揺らぎや色の移ろいを、再編集・再構築を意味する『リミックス』という発想で表現しています」と説明。
さらに、「発売日の『IQOSストア 銀座』では、開店前から購入を求められるお客様でかなりの列ができていました。『キラキラしていてすてき』といったお声もいただいており、特に若い女性からも大きな反響をいただいています」と話す。
馴染みある上質さに、新たな輝きを吹き込んだ最上位モデル「IQOS ILUMA i PRIME」は、光の見え方が角度によって変化するホログラフィック仕様のラップカバーがポイントだ。ボディはシルバーを基調としており、ホルダーにはターコイズからシルバーへのグラデーションが施されている。
鮮やかな色の移ろいが、クラシックモデルに新たな息吹を与える「IQOS ILUMA i」も、光の当たり方や角度で見え方が変化。ドア部分にはパープルからグリーンへと変化するメタリックグラデーションが、ホルダーにはシルバーからネイビーへと移行するグラデーションが採用されている。
そして、さわやかな色彩を加えた「IQOS ILUMA i ONE」の本体には、シルバーからターコイズへと変化するグラデーションが。トップ部分にはパープル、操作ボタンにはイエローのアクセントカラーがあしらわれている。
また、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)に登場したスイーツ＆ドリンクの「リミックス スペシャルセット」にも注目したい。
透きとおる青紫が印象的なコールドティー「リミックスブルーティー」は、パールパウダーをしのばせたローズシロップを注ぐことで、幻想的な世界観が完成。まろやかな緑茶の甘味をベースに、ローズの華やかな香りがアクセントとして加わり、すっきりとしたあと味が広がる。
ナイトみどりさんは、「ローズシロップを注ぐと、グラス下部の色が紫のように変化していくので、その様子を動画に撮って楽しんでいただくのもおすすめです」とアピールした。
スイーツの「琥珀糖タルト」は、色鮮やかな世界観から着想を得たという華やかなひと品。生地にストロベリーソースとクリームチーズを重ね、カラフルな琥珀糖をトッピングしている。美しいビジュアルはもちろん、豊かな味わいも魅力だ。
※「IQOSストア 名古屋」では、限定スイーツとして琥珀糖菓子「琥珀糖 涼彩宝石菓」を提供予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
※すべてのスイーツとドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS ILUMA」シリーズ、「lil HYBRID」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「ILUMA」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
なお、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、“馴染みのあるものに新たな息吹を吹き込み、生まれ変わらせる”というコンセプトに合わせ、「IQOS ILUMA i リミックス モデル」の世界観を表現した店内ディスプレイも展開されている。
新モデルの発売に伴うプロモーションとして、アーティスト、プログラマー、作曲家として活躍する真鍋大度さんとコラボレーションしたオリジナルアイテムや限定セット、スペシャル音源も登場。
会員特典プログラム「IQOSPHERE」では、ウェブサイト内での動画視聴・クエスト参加でポイントが手に入るプログラムや、抽選でオリジナルアイテムが当たるキャンペーンが展開されているのでチェックしてみよう。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】オリジナルドリンクの「リミックスブルーティー」と、スイーツの「琥珀糖タルト」
同社は、「IQOSユーザーの満足度をさらに向上させるとともに、喫煙を継続する意思のある20歳以上の喫煙者に向けてよりよい選択肢を提供したい」と、2026年6月10日より「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズの数量限定モデル「IQOS ILUMA i リミックス モデル」を発売。
■輝きにときめく！発売初日から大人気の「リミックス モデル」
「リミックス モデル」は、「IQOS ILUMA i PRIME」(1万1980円)、「IQOS ILUMA i」(7980円)、「IQOS ILUMA i ONE」(4980円)の3種展開。フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのナイトみどりさんは、「コンセプトは、“馴染みのあるものに新たな息吹を吹き込み、生まれ変わらせる”です。光の揺らぎや色の移ろいを、再編集・再構築を意味する『リミックス』という発想で表現しています」と説明。
さらに、「発売日の『IQOSストア 銀座』では、開店前から購入を求められるお客様でかなりの列ができていました。『キラキラしていてすてき』といったお声もいただいており、特に若い女性からも大きな反響をいただいています」と話す。
馴染みある上質さに、新たな輝きを吹き込んだ最上位モデル「IQOS ILUMA i PRIME」は、光の見え方が角度によって変化するホログラフィック仕様のラップカバーがポイントだ。ボディはシルバーを基調としており、ホルダーにはターコイズからシルバーへのグラデーションが施されている。
鮮やかな色の移ろいが、クラシックモデルに新たな息吹を与える「IQOS ILUMA i」も、光の当たり方や角度で見え方が変化。ドア部分にはパープルからグリーンへと変化するメタリックグラデーションが、ホルダーにはシルバーからネイビーへと移行するグラデーションが採用されている。
そして、さわやかな色彩を加えた「IQOS ILUMA i ONE」の本体には、シルバーからターコイズへと変化するグラデーションが。トップ部分にはパープル、操作ボタンにはイエローのアクセントカラーがあしらわれている。
また、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)に登場したスイーツ＆ドリンクの「リミックス スペシャルセット」にも注目したい。
透きとおる青紫が印象的なコールドティー「リミックスブルーティー」は、パールパウダーをしのばせたローズシロップを注ぐことで、幻想的な世界観が完成。まろやかな緑茶の甘味をベースに、ローズの華やかな香りがアクセントとして加わり、すっきりとしたあと味が広がる。
ナイトみどりさんは、「ローズシロップを注ぐと、グラス下部の色が紫のように変化していくので、その様子を動画に撮って楽しんでいただくのもおすすめです」とアピールした。
スイーツの「琥珀糖タルト」は、色鮮やかな世界観から着想を得たという華やかなひと品。生地にストロベリーソースとクリームチーズを重ね、カラフルな琥珀糖をトッピングしている。美しいビジュアルはもちろん、豊かな味わいも魅力だ。
※「IQOSストア 名古屋」では、限定スイーツとして琥珀糖菓子「琥珀糖 涼彩宝石菓」を提供予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
※すべてのスイーツとドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS ILUMA」シリーズ、「lil HYBRID」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「ILUMA」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
なお、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、“馴染みのあるものに新たな息吹を吹き込み、生まれ変わらせる”というコンセプトに合わせ、「IQOS ILUMA i リミックス モデル」の世界観を表現した店内ディスプレイも展開されている。
新モデルの発売に伴うプロモーションとして、アーティスト、プログラマー、作曲家として活躍する真鍋大度さんとコラボレーションしたオリジナルアイテムや限定セット、スペシャル音源も登場。
会員特典プログラム「IQOSPHERE」では、ウェブサイト内での動画視聴・クエスト参加でポイントが手に入るプログラムや、抽選でオリジナルアイテムが当たるキャンペーンが展開されているのでチェックしてみよう。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。