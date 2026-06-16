―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.2 Ｈａｍｅｅ <3134>

26年4月期の連結経常利益は前の期比67.6％減の7.6億円になり、27年4月期も前期比51.5％減の3.6億円に大きく落ち込む見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<442A> クラシコ 東Ｇ -21.11 6/15 上期 赤転

<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -17.78 6/15 本決算 -51.51

<8894> レボリュー 東Ｓ -16.00 6/15 上期 黒転

<556A> 犬猫生活 東Ｇ -10.22 6/15 本決算 20.00

<500A> ＴＯブックス 東Ｓ -8.41 6/15 本決算 -2.76



<7034> プロレド 東Ｐ -4.89 6/15 上期 -74.71

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ -3.71 6/15 上期 70.77

<184A> 学びエイド 東Ｇ -3.22 6/15 本決算 黒転

<3804> システムディ 東Ｓ -3.20 6/15 上期 0.15

<7050> Ｆインタ 東Ｇ -3.05 6/15 本決算 0.09



<4592> サンバイオ 東Ｇ -2.16 6/15 1Q 赤縮

<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -2.11 6/15 上期 赤拡

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ -2.04 6/15 1Q 89.72

<7110> クラシコム 東Ｇ -1.44 6/15 3Q 54.18

<2978> ツクルバ 東Ｇ -0.55 6/15 3Q 赤転



<7901> マツモト 東Ｓ -0.13 6/15 本決算 黒転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース