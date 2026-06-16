―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　Ｈａｍｅｅ <3134>
　26年4月期の連結経常利益は前の期比67.6％減の7.6億円になり、27年4月期も前期比51.5％減の3.6億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<442A> クラシコ 　　　東Ｇ 　 -21.11 　　6/15　　上期　　　　赤転
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ 　 -17.78 　　6/15　本決算　　　-51.51
<8894> レボリュー 　　東Ｓ 　 -16.00 　　6/15　　上期　　　　黒転
<556A> 犬猫生活 　　　東Ｇ 　 -10.22 　　6/15　本決算　　　 20.00
<500A> ＴＯブックス 　東Ｓ　　 -8.41 　　6/15　本決算　　　 -2.76

<7034> プロレド 　　　東Ｐ　　 -4.89 　　6/15　　上期　　　-74.71
<9279> ギフトＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.71 　　6/15　　上期　　　 70.77
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -3.22 　　6/15　本決算　　　　黒転
<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -3.20 　　6/15　　上期　　　　0.15
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ　　 -3.05 　　6/15　本決算　　　　0.09

<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 -2.16 　　6/15　　　1Q　　　　赤縮
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.11 　　6/15　　上期　　　　赤拡
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ　　 -2.04 　　6/15　　　1Q　　　 89.72
<7110> クラシコム 　　東Ｇ　　 -1.44 　　6/15　　　3Q　　　 54.18
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 -0.55 　　6/15　　　3Q　　　　赤転

<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 -0.13 　　6/15　本決算　　　　黒転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース