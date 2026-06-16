―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 多摩川ＨＤ <6838>

26年10月期の連結最終利益を従来予想の7.3億円→18.3億円に2.5倍上方修正した。



★No.3 ジェネパ <3195>

26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比15.0％増の1億4600万円に伸び、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は60.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の65.0％を下回った。



★No.7 Ｍマート <4380>

27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.9％増の1.8億円に拡大し、通期計画の6.9億円に対する進捗率は26.3％となり、5年平均の22.3％とほぼ同水準だった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ +27.02 6/15 上期 1571.74

<4666> パーク２４ 東Ｐ +19.48 6/15 上期 13.02

<3195> ジェネパ 東Ｓ +13.66 6/15 上期 14.96

<5971> 共和工業 東Ｓ +11.41 6/15 本決算 -29.14

<278A> テラドローン 東Ｇ +8.02 6/15 1Q 赤拡



<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ +7.27 6/15 上期 121.88

<4380> Ｍマート 東Ｇ +4.36 6/15 1Q 30.94

<2345> ホドルワン 東Ｓ +4.12 6/15 上期 赤縮

<3565> アセンテック 東Ｓ +3.46 6/15 1Q -68.21

<456A> ヒュマメイド 東Ｇ +2.61 6/15 1Q －



<5136> トリプラ 東Ｇ +1.72 6/15 上期 99.63

<1383> ベルグアース 東Ｓ +0.53 6/15 上期 赤縮

<2424> ブラス 東Ｓ +0.50 6/15 3Q -33.84



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース