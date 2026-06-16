―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　多摩川ＨＤ <6838>
　26年10月期の連結最終利益を従来予想の7.3億円→18.3億円に2.5倍上方修正した。

★No.3　ジェネパ <3195>
　26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比15.0％増の1億4600万円に伸び、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は60.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の65.0％を下回った。

★No.7　Ｍマート <4380>
　27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.9％増の1.8億円に拡大し、通期計画の6.9億円に対する進捗率は26.3％となり、5年平均の22.3％とほぼ同水準だった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ 　 +27.02 　　6/15　　上期　　 1571.74
<4666> パーク２４ 　　東Ｐ 　 +19.48 　　6/15　　上期　　　 13.02
<3195> ジェネパ 　　　東Ｓ 　 +13.66 　　6/15　　上期　　　 14.96
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ 　 +11.41 　　6/15　本決算　　　-29.14
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 +8.02 　　6/15　　　1Q　　　　赤拡

<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 +7.27 　　6/15　　上期　　　121.88
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 +4.36 　　6/15　　　1Q　　　 30.94
<2345> ホドルワン 　　東Ｓ　　 +4.12 　　6/15　　上期　　　　赤縮
<3565> アセンテック 　東Ｓ　　 +3.46 　　6/15　　　1Q　　　-68.21
<456A> ヒュマメイド 　東Ｇ　　 +2.61 　　6/15　　　1Q　　　　　－

<5136> トリプラ 　　　東Ｇ　　 +1.72 　　6/15　　上期　　　 99.63
<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 +0.53 　　6/15　　上期　　　　赤縮
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 +0.50 　　6/15　　　3Q　　　-33.84

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース