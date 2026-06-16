アイキューブドシステムズ <4495> [東証Ｇ] が6月16日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年6月期の年間配当を従来計画の36円→38円(前期は34円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025 年７月 15 日をもちまして上場５周年を迎えました。これまで継続的に事業を成長させることができましたのは、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 つきましては、株主の皆様へ感謝の意を表すとともに、上場５周年を記念して、2026 年６月期の期末配当において１株当たり２円の記念配当を実施する予定です。 これにより、2026 年６月期の期末配当予想を前回予想に対して２円増配の１株当たり 20 円とし、2026 年６月期の１株当たりの配当金につきましては、中間配当 18 円に期末配当 20 円を加え、年間配当は 38 円となる予定です。(注) 上記の配当の予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実現を約束するものではありません。実際の配当は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。