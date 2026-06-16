キャリアデザインセンター <2410> [東証Ｐ] が6月16日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年9月期の期末一括配当を従来計画の130円→160円(前期は100円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題と認識しつつ、内部留保の充実と財政状態等を総合的に勘案したうえで、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。なお、目安とする配当性向を普通配当のみで50％以上とし、業績動向や財務状況等を考慮しながら継続的な配当を実施することとしております。 2026年９月期の配当予想につきましては、期初に１株当たり125円としておりましたが、上半期業績が業績予想を上回って推移したことから、2026年４月30日に130円へ増配いたしました。その後も業績は堅調に推移しており、2026年９月期第３四半期累計期間の業績は売上高・各段階利益ともに過去最高を更新する見込みとなりました。これらの業績動向を勘案し、株主の皆様への継続的な利益還元の充実を図るため、普通配当を１株当たり10円増額し、140円に修正することといたしました。 また、当社を取り巻く事業環境は依然として不透明ではありますが、その中において事業成長を実現できているのは、株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援の賜物であると深く感謝申し上げます。つきましては、当社の財務状況等を総合的に勘案した結果、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表し、１株当たり20円の特別配当を実施させていただくことといたしました。これらの結果、2026年９月期の期末配当金は、普通配当140円に特別配当20円を加え、１株当たり160円となる予定であります。 今後におきましても、業績並びに資本効率の向上と持続的な株主還元の強化に向けて全社一丸となり高い成長を遂げられるよう尽力して参りますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。