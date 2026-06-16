【ペットの介護】「もっと一緒にいたい」老犬の介護のため仕事を辞めた日々…愛犬との時間を絵日記に残した理由【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
「いつも家族の中心にいて、ほほえみをくれた実家の大型犬。ある日、先が短いと知らされて――」一人暮らしをしていた漫画家つづ井(@wacchoichoi)さんのもとに知らせが入り、老犬と過ごすために仕事を辞めて実家へ帰った。老犬を介護し、最期を看取るまでの温かい日々を描く「老犬とつづ井」(文藝春秋)を紹介するとともに、つづ井さんに本作に秘めた想いを聞いた。
本作「老犬とつづ井」は、老犬との別れの中で、悲しみだけではなく温かな余韻を残すエッセイ漫画だ。作者・つづ井さんは、実家で暮らしていた愛犬Aの介護のために仕事を辞め、地元へ戻った。穏やかで少し切ない時間を共に過ごし、最期まで寄り添ったという。
看取り後も涙が止まらない日々が続いたが、その時間を絵日記として残すことを決意したつづ井さん。「老犬になったAとの毎日は、とても大切な時間だった」と振り返り、編集者から声を掛けられたことをきっかけに本作の制作が始まったと教えてくれた。
特に印象的だったのは、作品づくりで心掛けたという2つのルールだ。1つは「Aの気持ちを勝手に代弁しないこと」、もう1つは「感傷的になりすぎないこと」だった。言葉を話せない愛犬に人間の都合で感情を押し付けず、できる限り当時の出来事や感情をそのまま描こうと努めたという。また、写真を見返し、家族とAの思い出を語り合ううちに悲しみだけだった気持ちが少しずつ変わっていったそうで「この絵日記は、Aがいなくなったことを受け入れるための大切な作業だった」と話す姿が印象に残った。
つづ井さんにとってAは、「お互いの気持ちが完全には分からなくても、一緒に暮らせる喜びを教えてくれた存在」だったという。本作では終末期のつらい姿よりも、共に過ごした楽しい日々に焦点を当てており、読後には悲しさよりも温もりが残る、そんな一冊となっている。
取材協力：つづ井(@wacchoichoi)
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