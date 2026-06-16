読売テレビで６月１８日、よる１０時から『見取り図の間取り図ミステリー』を放送する。

敷地や建物の間取り図など、物件に隠された謎を解き明かすバラエティー！ 今回は「謎の激安＆大家族スペシャル」と題して、ある理由によって土地代が格安になった物件と、大家族が快適に暮らす住宅を紹介する。建物付きの土地240坪を相場よりかなり安く購入できた理由とは？ 子ども７人の大家族なのに家の中が整理整頓されている理由とは？ 部屋数およそ30の豪邸に30人で暮らす台湾の富豪とは？ さらに、川をさかのぼり、源流に一番近い家を見つける調査企画「イチバン上流ハウス」は長野・山梨・静岡の３県を流れる富士川をさかのぼる。スタジオゲストは本上まなみ、SHELLY、南沙良。

なぜ可能？ 子ども７人なのに家が整理整頓

子ども７人を含む９人家族の家はどの部屋も整理整頓!? その秘密は“４つの工夫”!? ７人の子どもがいると家が散らかりがちだが、９人家族が暮らす長崎県の平屋建て７ＬＤＫＳの家は、玄関やキッチンなどが驚きの“４つの工夫”によっていつも整理整頓。しかも、普通５人家族でも月平均11万円の食費がかかるのに、９人家族で食費が月約12万円!? その秘密とは？ 調査員のくわばたりえ＆子役の宮崎莉里沙が向かい、大家族が快適に暮らす整理整頓の謎を調査する！

激安移住！ 土地240坪が建物２つ付きで600万円!?

建物２つ付きの土地240坪が600万円！ しかもその場所は「山梨県で住み続けたい町」１位に輝いたエリア！ 住人は８年前に果物農家に転職するため、富士川沿いにある土地240坪を600万円で購入して家族で移住。築55年の古民家をリノベーションし、もう一つの家は奥さんの夢を叶えた場所に！ 富士川のおいしい水を水道水として利用するなど、充実の移住生活を送っている。はたして激安で買えた理由とは？ 調査員の井上咲楽が探る！

富士川のイチバン上流ハウスを探せ！

川をさかのぼり、源流に一番近い家を見つける調査企画「イチバン上流ハウス」。今回は長野・山梨・静岡の３県を流れる一級河川、富士川に向かい、川沿いで暮らす住人の生活ぶり＆こだわりの家を紹介！ 調査員の井上咲楽が川沿いの道をのぼり、イチバン上流の家を見つける！

何がモチーフ？ 30人で暮らす6000平米の家！

地上８階、地下１階、部屋数およそ30の豪邸に、30人で優雅な生活!? 建物のモチーフはヨーロッパの“あの有名建造物”!? 調査員の石原良純とベッキーが台湾に向かい、台湾の富豪が建てた延床面積6000平米の大豪邸を紹介する。約345帖の体育館、金だらけのリビングダイニング、サウナ付きの広い家族風呂など、贅を尽くした部屋とは？ この豪邸を建てた富豪とは？