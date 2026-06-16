【W杯2026】サッカー日本代表、スーツのブランド＆こだわり 英国で織り上げられたウール＆カシミヤ
サッカー日本代表チームが、ダンヒルのスーツをまとった姿が公開された。
【写真】ダンディ…ダンヒルのスーツを着こなす森保一監督
オフィシャルスーツサプライヤーを務めるダンヒルは、長年にわたりSAMURAI BLUEに、メゾンの価値観と深く響き合う哲学を見出してた。2026年コレクションをめぐるキャンペーンでは、信念と準備という概念に光を当てている。
大切な1年を前に、チームの公式な場での装いとして考案された同コレクションは、洗練されたワードローブで構成されている。中心となるのは、英国で織り上げられたウール＆カシミヤのエクスクルーシブな生地を用いたカスタム ボードン スリーピーススーツ。これに、ギザコットンのスプレッドカラーシャツを合わせ、さらにサフォークとマックルズフィールドで製作されたシルクアクセサリーが装いを完成させる。
こうした一つひとつの要素に、伝統ある織元との長年にわたるダンヒルならではの対話と、精緻なテーラリングへの揺るぎないこだわりが息づいている。
ダンヒル公式サイトでは、森保一監督のインタビューが掲載。ピッチサイドで見せる穏やかなたたずまいと、誇示ではなく自制によって形づくられたリーダーシップで知られる森保監督が、自身のマネジメントを支える原則について語っている。
なお、同キャンペーンには、2025年11月日本代表活動招集メンバーが起用されている。
【写真】ダンディ…ダンヒルのスーツを着こなす森保一監督
オフィシャルスーツサプライヤーを務めるダンヒルは、長年にわたりSAMURAI BLUEに、メゾンの価値観と深く響き合う哲学を見出してた。2026年コレクションをめぐるキャンペーンでは、信念と準備という概念に光を当てている。
大切な1年を前に、チームの公式な場での装いとして考案された同コレクションは、洗練されたワードローブで構成されている。中心となるのは、英国で織り上げられたウール＆カシミヤのエクスクルーシブな生地を用いたカスタム ボードン スリーピーススーツ。これに、ギザコットンのスプレッドカラーシャツを合わせ、さらにサフォークとマックルズフィールドで製作されたシルクアクセサリーが装いを完成させる。
ダンヒル公式サイトでは、森保一監督のインタビューが掲載。ピッチサイドで見せる穏やかなたたずまいと、誇示ではなく自制によって形づくられたリーダーシップで知られる森保監督が、自身のマネジメントを支える原則について語っている。
なお、同キャンペーンには、2025年11月日本代表活動招集メンバーが起用されている。