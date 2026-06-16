サッカー日本代表は日本時間16日、前日の大会初戦となるオランダ戦の熱戦から一夜明け、練習を公開。長友佑都選手がインタビューに応じました。

この日はオランダ戦スタメンは練習に参加せず。それ以外の15人は非公開でU19日本代表とのトレーニングマッチに臨み、2-0で勝利しました。

オランダ戦では2度リードを許す難しい展開でしたが、追いつき価値ある勝ち点1を獲得。次は21日、スウェーデンに1−5で大敗したチュニジアと戦います。

過去大会で日本は第2戦に苦い思い出を抱えています。前回のカタール大会では第1戦で優勝候補の一角であったドイツに逆転勝利。しかし続くコスタリカ戦では得点を奪えず、敗戦を喫しました。

5大会連続選出の長友選手は、自身の経験から、「カタールの時もコスタリカに負けてしまったので、その時の経験をやっぱり生かさないといけないですし、みんなに伝えていかないといけない立場でもあるので。もう一回気を引き締めてしっかりチュニジア戦に勝てるように準備をしていきたいと思います」とコメント。チュニジア戦の重要性を繰り返し訴えました。

また第2戦を苦手とする理由を「第1戦、特にビッグゲームを控えているとそれが終わって緊張の糸が切れてしまうみたいなところは人間なのであるんじゃないかなと」と分析。実感のこもった言葉を並べました。