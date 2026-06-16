フリーアナウンサーの中村江里子（57）が16日までに自身のインスタグラムを更新。友人宅で行われたカクテルパーティーに行ったことを振り返り、デコルテラインが際立つトップスコーデを披露した。

「友人宅のカクテルパーティーへ。でも、ホステスと、一緒に行く友人以外は知り合いがいなく大緊張。みんな、イタリア語だったらどうしようとか…」と友人のカクテルパーティーに行ったことを報告。

「今年まだ着ていなかった@sacaiofficialのトップスを着たくてこんなコーディネートにしてみました!!」とベージュのショート丈のトップス姿を披露。オフショルダーでデコルテのラインが際立つデザインになっている。

「40人くらい集まったパーティーは国籍も様々でフランスの方も多かったのでホッとした」とつづり、パーティーの様子などを振り返った。

また、「1週間後の引越しに向けて段ボールと格闘中」で引っ越し準備に追われていることも明かした。中村は昨年9月から1年間、パリからミラノへ移住している。

フォロワーからは「ステキ」「引き締まったボディー」「お美しい」「ゴージャス」などの声が寄せられた。