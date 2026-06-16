お笑いコンビ・カミナリが１３日、テレビ東京「ゴッドタン」で、ラジオの生放送でブチ切れた後日談を語った。

カミナリの石田たくみは、同じ事務所のカカロニ栗谷が詐欺被害で１０００万円超えの借金を抱えたことを知り「ビートたけしさんに憧れてるんで、俺をカッコ良くしてくれよと立て替えた部分もあって」と６００万円を貸したという。

ただ、「笑える部分と笑えない部分があって、ここは笑えないからやめろよと言ったのに全部使われてた。それをラジオの生放送３０分前に知ってラジオでキレちゃって」と、栗谷がさらば青春の光のＹｏｕＴｕｂｅで、借金の経緯などすべてを暴露していたことからたくみは激怒。「ラジオ２時間たっぷりと。６年半やっているラジオの最終回だったが丸々僕の怒りで終わった」とブチギレ放送で最終回が終わってしまったという。

たくみは、暴露したのがさらばのＹｏｕＴｕｂｅだったことから「その流れでさらばさんの悪口も言っちゃった。人の不祥事やスキャンダルとかを自分らのネタとして消費するだけだから利用されんな！って」と振り返り。これは即ネットニュースとなったことから「広まっちゃって。森田さんからもＬＩＮＥを頂いて、僕も失礼しましたって食事に行って。優しい先輩なんで僕の話を聞いた上で分かったと。今に至ります」とさらば・森田哲矢とも仲直りしていると明かしていた。