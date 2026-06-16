まるで人間のような反応をする猫ちゃんの光景が、75万表示を突破して癒やしを届けています。その光景を見た人からは、「日曜日のおっさんみたいで草」「酔っ払って床で寝てしまった翌朝の私かな？」と、温かな笑いが起こることに。既視感のある猫ちゃんの仕草に、思わず笑顔になってしまいます。

【写真：仰向けの状態で『床で寝ていた猫』→目が覚めると…まるで人間のような反応】

足を伸ばしてお目覚めのちょび君

まるで人間のような目覚めの光景が反響を呼んでいるのは、Xアカウント『み』に公開された投稿。

ある日、床の上でお腹を出して気持ち良さそうに眠っていたミヌエットのちょび君。すると突然、後ろ足をピンと伸ばして伸びを始めたそう。どうやら、気持ち良くまどろんでいるようです。

ちょび君の足先を見てみると、指をグーッと開いて指先まで伸びをしているご様子。きっと、気持ち良くぐっすり眠れたのでしょう。警戒心の欠片も感じさせないその光景に、なんだかこちらまでほっこりしてしまいます。

思わず二度見する姿にキュン♡

ぐっすりと眠れたご様子のちょび君は、その後、顔を持ち上げて辺りを見回していたとのこと。「いったいどれくらい眠ってたんだろう」というようなその仕草に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

その後、再び寝転がったちょび君ですが…すぐにもう一度頭を上げて、「あれ？」というように辺りを確認し始めたそう。

何か気になることがあったのでしょうか？まるで人間のようなちょび君の姿に、なんだかクスッとしてしまいます。

そんなちょび君の寝起きの光景は、たくさんの人に癒やしを届けることに。足を伸ばしてリラックスするちょび君の姿には、「あんよギューがかわいすぎ♡」と絶賛の声が寄せられています。

ほかにも、「間違いなくヒトｗ」「環境が快適なんだろうなぁ」など、さまざまな感想が寄せられることとなりました。

Xアカウント『み』では、そんなミヌエットのちょび君の可愛い仕草や、飼い主さんの日常の呟きが投稿されています。ちょび君と飼い主さんの何気ない日々の光景に、たくさんの癒やしが溢れていますよ。

ちょび君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「み」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。