威嚇が止まらない保護子猫に、おやつを乗せたスプーンを差し出してみたら…？まさかの即陥落っぷりが尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で297万再生を突破し、「シャーのお顔からのお口に突っ込むの…かわいいですねww」「美味さを知ってしまったニャー♡」といった声があがりました。

【動画：『威嚇する保護子猫』に『おやつ』を差し出した結果…直後の『可愛すぎる光景』】

保護された子猫たち

Instagramアカウント「@kuraneko_kurashiki」に投稿されたのは、威嚇が止まらなかった子猫におやつを差し出した時の様子をおさめたリールです。

保護主さんの団体に保護された子猫、ハチワレちゃんとキジトラちゃんのお母さんは、繁華街で暮らしている野良猫ちゃん。保護主さんがTNRを実施して元の場所へリターンしたところ、その後なんと3匹の子猫を連れてきてくれたのだとか。そこで保護主さんは、子猫たちを保護することにしたそうです。現在は里親を募集しているのだとか。

警戒心MAX！…のはずが？

保護されたばかりの子猫たちは人慣れしておらず、威嚇が止まらなかったそう。特にキジトラちゃんは、ハチワレちゃんを庇うような体勢で、イカ耳になっていたのだとか。しかし、そんなキジトラちゃんに、おやつを乗せたスプーンを差し出してみたところ、大きな変化が。

威嚇のために開いていたお口にスプーンを入れると、少しおやつがお口に入ったらしく、警戒しつつも不思議そうな表情に。そのまま固まったかと思うと、お口周りについたおやつをぺろぺろと舐めて、美味しいことに気付いたよう。

警戒心を忘れる美味しさ

再び威嚇しようと開いたお口にスプーンを入れると、キジトラちゃんはスプーンに噛みついたそう。しかし、おやつの美味しさは無視できなかったらしく、警戒しながらもおやつを舐めていたといいます。

倒れていたお耳も少しずつ上がり、当初の勢いが嘘のように静かになったキジトラちゃん。その可愛らしい変化に、思わずクスッと笑ってしまいます。

おやつの美味しさに思わず威嚇を忘れてしまう子猫が可愛らしいこのリールは、4.8万件を超えるいいねを獲得。視聴者からは「保護猫あるあるのチュールとの出会いは最高に可愛い動画♡」「白黒ちゃんもずっと見てて可愛い」「野良ちゃん仔猫あるあるですねw食べた～いと威嚇のジレンマw」「警戒する姿まで愛らしいw美味しかったんだよね。たくさん愛されてね！」「あーーー、この味を知ってしまいましたね♡」といったコメントがよせられました。

保護猫団体「くらねこ」さんのInstagramアカウント「@kuraneko_kurashiki」では、尊い保護活動の様子や、ずっとのおうちを探しているキジトラちゃんたちを含む猫ちゃんたちについて知ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@kuraneko_kurashiki」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。