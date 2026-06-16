元読売テレビでフリーの清水健アナウンサーが16日、自身のインスタグラムを更新。同期会を行ったことを報告した。



【写真】同期の仲の良さが伺えますね

「在阪局アナウンサー同期会。2001年入社。」と投稿。「局は違っても、同じ時代に、関西でアナウンサーになった仲間たち。楽しかったな。」とつづり、MBSの山中真アナ、元MBSでフリーの八木早希アナ、ABCの武田和歌子アナと笑みを浮かべる写真を掲載。「アナウンサーになって25年。みんな、大人になっています笑。」と記した。



フォロワーからは「めちゃくちゃいい写真ですね」「素敵な集まり」「楽しそうな雰囲気が伝わってきます」などの声が寄せられた。



清水アナは中央大卒業後、2001年に読売テレビに入社。夕方のニュース番組「かんさい情報ネットten.」のメインキャスターを務めるなど、局の顔として活躍。17年１月に同局を退社した。



プライベートでは13年5月に元スタイリストの女性と結婚。14年10月に長男が誕生したが、わずか112日後の15年2月に妻は乳がんで死去。16年には家族の闘病記録「112日間のママ」(小学館)を出版。講演活動なども行っている。



（よろず～ニュース編集部）