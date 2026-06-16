◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

メジャー開幕から約１か月間、大谷翔平らドジャース勢や岡本和真、菅野智之を取材した。海外出張は松坂大輔がＲソックスでＷシリーズを制覇した２００７年以来。白髪が増え、旧知のロサンゼルスのカメラマンに「見覚えあるけど、お化けかと思った、年取ったね」と驚かれた。

１９年ぶりのメジャー取材は、浦島太郎のような気分だった。ネット速報がない時代はシャワーを浴びた後に写真を送ればよかったが、今は撮影後すぐにスマホを使って送信する。試合もピッチクロックの導入などでスピードアップ。投球間隔は最短１５秒で、画像をじっくり確認する暇もない。攻守交代も２分で、大谷を正面から撮るために、一塁側カメラ席からネット裏のコンコースまで走った。以前より軽くなったとはいえ、担いでいる望遠レンズ付きカメラは約８キロある。

選手も随時タブレット端末でデータを確認。外野手が打球方向の傾向を確認するほか、三塁を守る岡本も打者ごとにポケットに忍ばせたメモを見て守備位置を変える。ベースボールの進化を実感した。

一方で、どの球場もメディア用の食堂は健在。価格こそ上がったが、日替わりメニューには握りずしやのり巻き、カレーライスが並ぶ日もある。試合後、ホットドッグにありつけたのも、うれしかった。

忙しくてグラウンドであいさつできなかった大谷とは、試合後のエレベーター待ちでようやく会えた。日本ハム時代から９年ぶりだったが、「お疲れさま」と声をかけると、変わらず笑顔を返してくれて、懐かしさがよみがえった。（写真担当・越川 亙）

◆越川 亙（こしかわ・わたる）１９８９年入社。趣味は釣り。「いまだ木鶏たりえず」が信条。