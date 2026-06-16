１６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で驚異的な粘りを見せ、準優勝３度の実績を誇る強豪オランダ代表と２―２で引き分けた日本代表が２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。

コメンテーターで出演の女優でタレントの鈴木紗理奈は大のサッカー好きの立場から「私はリバプールというチームの大ファンなんですよ。でも、日本代表をこのシーズンになったら代表一択で応援してるんですけど、めっちゃ強いと思います。今回の日本代表」と興奮気味に話し出した。

「これまではここで行けるってタイミングで日本代表って差し切らなかったイメージがあるんですけど、今回は守りも鉄壁やし、差さないとダメなタイミングで前に出ないといけない選手がガーンとびびらずに気負わずに（前に）出てる気がするんですよ。最強ジャパンの気がするんですけど！」と熱く続けた。

さらに「めちゃくちゃ強い。私、過去最強やと思ってます、今回の日本代表」と続けたところで司会の石井亮次アナウンサーに「ベスト１６どころじゃなくて？」と聞かれると「もう、そんなもん行くでしょ！」と断言。「でも、あんまり言い過ぎて『お前が言ったから、なんかなった』ってなったら…。そんな影響力ないんやけど、そうなったらイヤやけど、本当にすごく期待してます。カッコイイです、本当に！」と熱く話していた。