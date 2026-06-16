BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が15日に放送され、日本ハム時代にチームメートだった武田一浩氏（60）と片岡篤史氏（56）がゲスト出演。古巣・日本ハムから監督オファーがあったら引き受けるかどうかについて即答した。

この日は元ヤクルト監督の真中満氏（55）とフリーアナウンサーの上重聡（46）がダブルMC。番組恒例「○×ダグアウト!!!」のコーナーで「日本ハムから監督オファーがあったら受ける」という質問が出た時だった。

これに武田氏は×、片岡氏は○の札を即座に挙げた。

武田氏は「臨時コーチしかしたことないけど、大変。ほんと疲れる」ともう体力的に厳しいというが、4学年下の片岡氏は違う。

「これは監督っていうよりも、一番初めにお世話になった球団なので、何かしらで関われたらいいなというふうな。これは理想ですよね。現実とまた違うところがあるじゃないですか。理想で、最後はちょっとぐらい恩返しできればいいなみたいな。そういうような気持ちです」と語った。

現役時代に日本ハム、阪神でプレーし、阪神、中日でコーチ経験のある片岡氏。

「大変さを凄く分かるじゃないですか。その分、良さもあるじゃないですか。勝った時のね」と話して真中氏と共感し合ったあと、真中氏から「イメージありますか？俺が監督になったらこんな感じにしたいとか」と水を向けられると「まだそこまで考えてないです」と急な話でさすがに苦笑い。

「理想で言えば恩返しできればということですけど。エスコン（フィールド）というね、僕らの時は東京（ドーム）ですよ。北海道に行って物凄く変わったですから。人気球団になった。別のチームです。僕らの時は（北海道は）巨人ファンがほぼ9割だったけど、今は多分9割がファイターズファンじゃないですか。ああいう素晴らしい球場で、僕らの時にはないような環境でできていることがうらやましいですね」と穏やかな表情で話していた。