山形県内でクマの目撃が止まりません。

【画像】現場付近にある湯殿山スキー場

県によりますと、今月７日までのクマの目撃件数は３５８件と、過去最多となった去年よりも１１５件増えています。

このうち市街地での目撃件数も、去年の同じ時期と比べ増加しました。

きょうも山形市や村山市、上山市などでクマが目撃されています。

そんな中、きのう、山形県鶴岡市の山で山菜採りをしていた男性がクマに襲われました。県内でのクマによる人的被害は今シーズン４件目です。

■何があったのか

鶴岡市や警察によりますと、きのう午前６時半ごろ、鶴岡市田麦俣の山で３９歳の男性がクマに襲われました。クマは体長およそ１．２メートルの１頭です。

男性はタケノコ採り中にクマに襲われ、左腕を噛まれるなどしてケガをしたということです。

■そして、クマスプレー噴射

襲われたときに男性がクマスプレーを噴射したところクマが逃げたということです。男性は自力で山を下り医療機関で診察を受けました。

現場は湯殿山スキー場から東におよそ１．６キロ離れた山中です。

男性は１人で入山していました。

県では、山菜採りなどで山に入る際は２人以上で行動し、音の出る物を身につけることなどを呼びかけています。

■クマ出没警報発令中

また、県内には４月３０日からクマ出没警報が継続して発令されています。

県は、山林に行ったり近づいたりする時はクマに自分の存在を知らせること、市街地でもクマのエサになるような生ごみを放置しないこと、クマが移動する際に身を隠しやすい市街地付近のやぶを刈り払うことなどを呼び掛けています。