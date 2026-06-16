W杯最多6度出場の40歳GKオチョアが現役引退へ…「メキシコ代表での活動が終わろうとしている今、サッカーに意味を見出せなくなった」
メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアが、FIFAワールドカップ2026後の引退を強く示唆している。
現在40歳のオチョアは、これまでに母国のクラブ・アメリカやベルギーのスタンダール・リエージュ、さらにはスペインのグラナダやマラガ等でプレー。直近ではポルトガルのAVS、キプロスのAELリマソールでプレーしている。
そして、今回のワールドカップではリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並ぶ6大会連続出場を達成。これまでピッチに立った直近の3大会ではブラジル代表戦（2014年大会）、ドイツ代表戦（2018年大会）などで驚異的なセーブを連発し、多くのサッカーファンの記憶にそのプレーを刻んでいた。
そんななか、先月にメキシコ代表に合流した際には自身のSNSを通じて「今日から最後のトレーニングキャンプが始まる」と、現役引退を示唆するコメントも残していたが、国際サッカー連盟（FIFA）の『Letters That Unite（団結の手紙）』シリーズの一環として行われたインタビューで、今大会終了後の現役引退を強く示唆した。
「メキシコ代表は、僕のキャリアと人生において常に羅針盤のような存在だった。僕に方向性を示してくれたんだ」
「代表チームなしで、自分のキャリアは考えられない。代表チームなしでは、自分のキャリアがどうなっていたのか想像もつかない。そして今、代表チームでの活動が終わろうとしている今、サッカーに意味を見出せなくなった。プレーを続けることに、もはや意味を見出せないんだ」
「代表チームでの時間は、一瞬一瞬が楽しかったし、全力を尽くしてきた。胸を張って、この経験ができたことを誇りに思い、穏やかな気持ちで代表を去るよ」
今回のインタビューの言葉を素直に受け取るならば、今大会がオチョアのサッカーキャリア最後の舞台となることは間違いない。南アフリカ代表との初戦ではラウール・ランヘルが正GKを務めていたが、メキシコサッカー界のレジェンドが再びピッチに立つチャンスはあるのか。
現在40歳のオチョアは、これまでに母国のクラブ・アメリカやベルギーのスタンダール・リエージュ、さらにはスペインのグラナダやマラガ等でプレー。直近ではポルトガルのAVS、キプロスのAELリマソールでプレーしている。
そして、今回のワールドカップではリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並ぶ6大会連続出場を達成。これまでピッチに立った直近の3大会ではブラジル代表戦（2014年大会）、ドイツ代表戦（2018年大会）などで驚異的なセーブを連発し、多くのサッカーファンの記憶にそのプレーを刻んでいた。
「メキシコ代表は、僕のキャリアと人生において常に羅針盤のような存在だった。僕に方向性を示してくれたんだ」
「代表チームなしで、自分のキャリアは考えられない。代表チームなしでは、自分のキャリアがどうなっていたのか想像もつかない。そして今、代表チームでの活動が終わろうとしている今、サッカーに意味を見出せなくなった。プレーを続けることに、もはや意味を見出せないんだ」
「代表チームでの時間は、一瞬一瞬が楽しかったし、全力を尽くしてきた。胸を張って、この経験ができたことを誇りに思い、穏やかな気持ちで代表を去るよ」
今回のインタビューの言葉を素直に受け取るならば、今大会がオチョアのサッカーキャリア最後の舞台となることは間違いない。南アフリカ代表との初戦ではラウール・ランヘルが正GKを務めていたが、メキシコサッカー界のレジェンドが再びピッチに立つチャンスはあるのか。
【動画】オチョアの感動的なインタビュー
“I’ll still see you as my dad, and also as my legend.”— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
In the latest episode of “Letters That Unite”, Ochoa receives an emotional letter from his daughter, reflecting on his incredible journey with the Mexico national team and his legendary career at the #FIFAWorldCup.