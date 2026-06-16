W杯初戦ドローのイラン代表、試合後に即時の米国退去命令受ける…指揮官は「最も不当な扱いを受けている」と憤り露わ

W杯初戦ドローのイラン代表、試合後に即時の米国退去命令受ける…指揮官は「最も不当な扱いを受けている」と憤り露わ