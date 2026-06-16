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木々に囲まれた穏やかな「プルマン東京田町」のラウンジ「JUNCTION」では、2026年8月31日（月）までの期間限定で「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」が登場しています。

みずみずしいマスカットやメロン、マンゴーなどの旬の果実と、ミントやアニスのさわやかな香りを重ねたスイーツは、涼しげなグリーンカラーが目を引く美しさ！ すっきりとした後味のアイスティーと合わせて、夏の午後をゆるやかに過ごせるメニューが勢ぞろいです。



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スイーツ

「マスカットとペルノのヴェリーヌ」

さわやかな甘みと弾ける食感が特徴のマスカット「スイートグローブ」を用いた「マスカットとペルノのヴェリーヌ」は、夏の火照った体と心をひんやり癒やしてくれるスイーツ。ベースのバニラのブランマンジェと、アニスがほのかに香るペルノのジュレ層、仕上げのミントオイルが一度に重なる、多層的なさっぱり風味を楽しんで。

「マスカットフロマージュ」

「マスカットフロマージュ」は、なめらかなベイクドチーズケーキをサブレではさみ、シャンティとマスカットをあしらった、おしゃれなビジュアルの一品。コクのあるチーズやクリームに、マスカットのみずみずしさが広がる、濃厚ながらもさっぱりとした味わいで、満足感もたっぷりです。

「キーライムパイ」

アメリカ・フロリダ州発祥の夏の定番デザートでもある「キーライムパイ」は、生クリームのもとで、ライムカラーが鮮やかに際立っています。クリームの中に包み込まれたライムカードは、ライムの果汁がたっぷりと織り交ぜられていて、ミルキーな味わいの中に清涼感ある酸味が感じられます。

「メロンショートケーキ」

「メロンショートケーキ」は、アーモンドパウダーを加えた柔らかいスポンジに生クリームをふんわりコーティングし、みずみずしいメロンを頂上に添えた一品。生地にはメロンのシロップがまとわされていて、フレッシュなメロンの風味をケーキ全体で感じることができます。

「ピスタチオとチェリーのケーク」

ピスタチオのペーストとパウダーをたっぷり練り込んだ「ピスタチオとチェリーのケーク」は、アマレナチェリーのシロップ漬けが忍ばせられており、ひとくち口に入れれば、香ばしさの中にフルーティーな甘さが広がります。トップにあしらわれたクランブルの軽やかな食感もアクセントとして楽しんで。

「オレンジとマンゴーのサブレサンド」

「オレンジとマンゴーのサブレサンド」は、テイクアウトギフトとして、好評のガナッシュサンドをアフタヌーンティー限定サイズで夏仕様にアレンジしたもの。ザクザク食感の全粒粉サブレにはさまれたホワイトチョコレートのガナッシュは、オレンジコンフィが合わせられていて、トップのマンゴーと共にトロピカルなハーモニーを奏でます。艶めくマンゴーのビタミンカラーも元気を貰えそう！

「チョコミントマカロン」

「チョコミントマカロン」は、柔らかなグリーンのマーブルカラーのガナッシュがおしゃれなスイーツ。スペアミントが香るガナッシュに、チョコレートのコクがよくマッチしていて、やさしくもすっきりした味わいが夏にもぴったりです。



SWEETS MENU

マスカットとペルノのヴェリーヌ / マスカットフロマージュ / ピスタチオとチェリーのケーク / チョコミントマカロン / メロンショートケーキ / オレンジとマンゴーのサブレサンド / キーライムパイ

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セイボリー＆スコーン

アフタヌーンティーのさらなる魅力は、スイーツの合間に楽しむ日替わりセイボリーと、焼き立てスコーン＆季節のジャム！

「チキンガランティーヌ」や「旬魚のカルパッチョ」など、旬の食材を取り入れたセイボリーは、シェフがその日に合わせて厳選した3品をいただくことができます。

さらに、アフタヌーンティー定番のスコーンは、パイナップルジャムとクロテッドクリームを添えて提供されます。パイナップルジャムは、果実由来の甘酸っぱさでスコーンをおいしく味変してくれそう！ スコーンは予約に合わせて焼き上げてくれるので、あたたかくおいしい出来立てをいただけるのもうれしいですね♪

SAVORY MENU（下記より日替わりで4種提供）

チキンガランティーヌ / 旬魚のカルパッチョ / トリュフエッグサンド / ラザニア / ラムコロッケ / パテドカンパーニュ / カリフラワーポタージュ/ サーモンブルスケッタ / 野菜のピクルス / ブランダードクロケット / ロールキャベツ / アランチーニ / テリヤキチキンラップ / ミニアメリカンドック / 海老と季節野菜のアヒージョ / 季節野菜のフリッタータ / フロマージュキッシュ / エビとサーモンのテリーヌ / カプレーゼ / 手毬寿司

ドリンク

ドリンクは、エスプレッソやカフェラテなどのコーヒーに加え、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」より、14種類の紅茶をフリーフローでご用意。なかでもおすすめは、ほんのりスパイシーなタイムとラベンダーの優しい香りがただよう「ラベンダードリーム」と白桃のみずみずしく甘い香りとレモンマートルの繊細な酸味がかぐわしい「ホワイトピーチ」の2種なんだとか。ぜひいただいてみてくださいね。

DRINK MENU

コーヒー（ホット・アイス）／エスプレッソ（シングル・ダブル）／カフェラテ（ホット・アイス）／カプチーノ

●「ロンネフェルト」の紅茶

ラベンダードリーム/ ホワイトピーチ/ ルイボスレモン / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

■プルマン東京田町「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」

所在地：東京都港区芝浦3-1-21

場所：2F「JUNCTION」

TEL：03-6400-5855

期間：開催中〜8月31日（月）

時間：14時30分〜16時30分（16時最終入店）

料金：7000円（2時間制）、7500円(３時間制)

※ドリンク LO 30分前

8000円（滞在時間無制限）



※写真はすべてイメージです。

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Text：望月七愛

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。