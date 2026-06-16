“ファンの悪臭で吐き気を催した”と疑われた元少女時代ジェシカ、騒動後初のSNS更新　優雅な美貌

元少女時代ジェシカが変わらぬ美貌を披露した。

ジェシカは6月15日にインスタグラムを更新。

【写真】「ファンの悪臭で吐き気」と疑われたジェシカの顔

公開された写真には、シルバーのドレスをまとったジェシカの姿が収められていた。オフショルダースタイルにボリューム感のあるスカートが特徴的なドレスを着こなし、自然なポーズを見せている。

ジェシカは最近、上海の空港に到着した際、ファンに囲まれる中で鼻を手で押さえ、まるでえずくような仕草を見せたとされる映像が拡散された。現地ファンから悪臭が漂い、吐き気を催したのではないかとの憶測が広がり、物議を醸した。

（写真＝ジェシカInstagram）

騒動が広がると、ジェシカは13日にライブ配信を行い、「あるファンが昨日誕生日だったと言うので、何歳になったのか聞いたら21歳だと言われて驚いた。あまりにも若かったので、“どうやって私を知ったの？”と聞いた」と自らの口で説明。吐き気を催したのではなく、あまりの若さに驚いただけだったと当時の状況について釈明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン（韓国名はチョン・スヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。2014年のグループ所属当時、自身のブランド「BLANC＆ECLARE」を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことが原因で所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することに。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。