少女時代・スヨン、“14年交際”年上俳優と破局後も変わらぬ笑顔　友人らとの近況に注目

少女時代のメンバーで女優としても活動するスヨンが、俳優チョン・ギョンホとの14年にわたる交際に終止符を打った後の近況を公開した。

女優のハン・セラは6月15日、自身のSNSに「ごちそうさまでした。スヨン、ジナ」と投稿し、スヨンと女優のウォン・ジナから贈られたお弁当の写真を公開した。

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また、「うれしい表情です」とコメントを添え、スヨン、キム・アヨン、ウォン・ジナ、イ・ジョンヨンらと撮影した集合写真も公開。写真には、俳優たちがラフな服装で、いたずらっぽい表情を浮かべながらエレベーターの鏡越しに自撮りをする姿が収められている。

特にスヨンはノーメイクにマスク姿で登場。ピースサインをしながら友人たちと楽しげな時間を過ごしており、明るい笑顔が目を引いた。

（写真＝ハン・セラInstagram）俳優仲間と写真を撮るスヨン（左から2番目）

なお、スヨンとチョン・ギョンホは6月9日、公式コメントを通じて「別れたことは事実です。今後は良い同僚として過ごしていくことにしました」と明らかにした。

2人は約14年間にわたり交際を続け、韓国芸能界を代表するカップルとして知られていただけに、多くのファンから惜しむ声が上がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビュー。解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビュー。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代活動当時から女優業にも挑戦し、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを担当。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます〜偽りの家族〜』『ザ・プロファイラー 〜見た通りに話せ〜』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月に7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めたが、2026年6月に破局。