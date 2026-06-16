「おもちゃで前が見えず動けないポメ」



【写真】くわえたおもちゃで前が見えず、動けない犬さん

こんなポストをされたのはポメラニアンのポメリー（@pome_pommery）さん。



おもちゃをくわえてみたところ、前が見えなくなってしまい、しばらく固まったまま動けなくなってしまったポメラニアンのポメリーくんの様子が撮影されました。



どうしようか悩みながらもおもちゃを頭に乗せたまま固まるその姿に、思わず笑ってしまいますね。



「間抜けなのにかわいいのずるい」

「どうしようか悩んでる顔が想像できる」

「勇気を出して一歩踏み出すの好きすぎる」

「うちにも来てほしい」



お間抜けな犬さんが「可愛い」という声がたくさん寄せられました。ポメリーくんは3歳、性格は甘えん坊で人が好き。抱っこや撫でられるのが大好きで、いつも誰かにくっついているといいます。ポストされたポメラニアンのポメリーさんにお話を伺いました。



――どのような状況だったのでしょうか？



「娘のおもちゃをくわえてみたところ、顔に引っかかって前が見えなくなってしまったようです」



――この状況を見たときは？



「間抜けな姿に可愛いと思い、思わずカメラを向けてしまいました」



――ポメリーくんはおもちゃで遊ぶのが好きなんですね。



「おもちゃで遊ぶのが好きで、特ににんじんのおもちゃが大好きです。お迎えした時から家にあったので愛着があるのか、投げて遊んだり、枕にして寝ていたりします」



――顔におもちゃが引っかかった後、どのような様子でしたか？



「しばらくどうしようか悩んでいる様子で固まっていました。その後、勇気を出して自ら一歩踏み出したときにおもちゃがズレて、その後は嬉しそうに遊んでいました」



――ポメリーくんが可愛いと感じる時は、ほかにもありますか？



「膝に乗ると何時間も座りっぱなしなところが可愛いなと思います。自分からは絶対に下りようとしません。なので太ももに肉球の跡がよくつきます」



ポメラニアンのポメリーさんは、「たくさんの方にポメリーを見ていただけて、とても嬉しいです。これからもクスっと笑えるポメリーの可愛い姿をお届けしていきますので、ぜひ温かく見守っていただけると嬉しいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）