ハウステンボス初の絶景コースター、2027年に誕生！ 美しいヨーロッパの街並みを駆け巡る
ハウステンボスは、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを発表した。
【写真】今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」
■ヨーロッパの街並みを一望できる！
本アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験を届けるジェットコースター。
ハウステンボスは、この新たな象徴となるアトラクションを擁して、「ワクワクが、続々！」を急加速していく。
ハウステンボスは、新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、超絶景を楽しむライドアトラクション、そして、世界的にも愛される『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクションを段階的に導入してきた。本アトラクションは、その成長戦略の第4弾と位置付けている。
第3弾として今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」において、 開業後1ヵ月間の来場者数は、前年同期比130％4と伸長。今年のゴールデンウィークは“安近短”のトレンドが続く中、入場者数全体の成長に大きく寄与している（※海外除く）。
ハウステンボスは「ワクワクが、続々！」のもと、絶景コースターの誕生をきっかけに、これまでにない感動と興奮を届けるそうだ。
【写真】今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」
■ヨーロッパの街並みを一望できる！
本アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験を届けるジェットコースター。
ハウステンボスは、新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、超絶景を楽しむライドアトラクション、そして、世界的にも愛される『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクションを段階的に導入してきた。本アトラクションは、その成長戦略の第4弾と位置付けている。
第3弾として今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」において、 開業後1ヵ月間の来場者数は、前年同期比130％4と伸長。今年のゴールデンウィークは“安近短”のトレンドが続く中、入場者数全体の成長に大きく寄与している（※海外除く）。
ハウステンボスは「ワクワクが、続々！」のもと、絶景コースターの誕生をきっかけに、これまでにない感動と興奮を届けるそうだ。