歌舞伎俳優の市川團子（22）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。幼少期の思い出を語った。

歌舞伎俳優・市川中車（香川照之）の長男で、スーパー歌舞伎の生みの親である二代目市川猿翁さんと、元タカラジェンヌの女優・浜木綿子を祖父母に持つ團子。2011年、7歳の時に團子を襲名し、翌年「ヤマトタケル」で初舞台を踏んだ。

祖父のスーパー歌舞伎は、映像でしか見たことがないという團子。司会の黒柳徹子から「お母様と一緒に宙乗りごっこをしたんですって？」と聞かれると、「重労働だったと思いますけど、小学校1年生ぐらいの時に」と切り出した。

そして「宙乗りのシーンになっては母を呼んで、抱えてもらって飛ぶのをまねするっていう」と明かすと、黒柳は「お母様も大変でしたね」と大笑い。

さらにリモコンを駆使して宙乗りシーンを何度も繰り返し再生したそうで、團子は「何回持ち上げてもらったか分からないです」と申し訳なさそうに笑った。

その後、父である中車から「歌舞伎やるか？」と提案が。当時7歳だったという團子は「祖父と同じ歌舞伎の舞台に立たせていただけるのはうれしいと思って、その日のうちに即決というか、すぐ」と回想。「自分が一番憧れている人は祖父であり、それを今職業としてやらせていただいているのがありがたい」と語っていた。