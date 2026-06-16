静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが16日までにXを更新。ワンピース姿を公開した。

「ブルーのワンピースで湯河原へ 梅雨の涼しいなかですが、熱気がすごい アツい1週間の始まりですね！」とつづり、ブルーのワンピース姿の写真を公開。小さなポーチを斜めがけしており、ボディーラインの起伏が際立っていた。

このポストに対し「セクシー」「スラッシュしか勝たん」「涼しげな青色がステキですね」「これはさすがに狙ってるよね」などと書き込まれていた。

東京都出身の佐々木アナは早大卒業後の2025年に静岡朝日放送にアナウンサーとして入社。現在、入社2年目。一部ネット上では積極的なSNS更新から「逸材」の呼び声が高い。

同社公式サイトによると好きな食べ物は「果物全般（中でもマンゴーが1番好きです）、スイーツ、ラザニア」。趣味特技については「美容（化粧品が一つの顔では足りないほど好きなので、七面鳥ならぬ七面人間と言われています）、スイーツ巡り・お菓子作り（フルーツとスイーツには目がありません！）、街歩き（走るのは遅くても歩くのは早いです！）、一人カラオケ（気を抜くと歌を口ずさみがち…）」と明かしている。