ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが人気アーティストとのショットをアップした。

１６日までにインスタグラムを更新し「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ 『 １０００％ 』 ＭＶ ＤＡＺＮサッカーアンセム 豪華な方々！とても素敵なＭＶです！どこかにチラッといます！」と人気ロックバンド「ＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」の新曲ミュージックビデオに登場したことを明かす。

「メイクさん手描きのフェイスペイントすごすぎ！！！フェイスペイントも１０００％だ！！！１０００％の熱いエール一緒におくりましょ」と出演シーンを披露し、「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの皆様とお写真撮っていただき光栄すぎました これも喜び１０００％」とメンバーとの写真も掲載した。

この投稿にはフォロワーから「ホントかわいい」「ドキン」「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ大好きで速攻チェックしてたらめっちゃ似てる！思ってた」「美人すぎてすぐわかったよ」などの声が寄せられている。

ＳＨＯＮＯは２０２２年サッカーＷ杯カタール大会で国際映像にサポーター姿が映し出され、ＳＮＳで「まじワールドクラス美女」と話題に。今年３月、Ｊ１名古屋ＦＷ山岸祐也との結婚を発表した。