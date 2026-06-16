ＳＨＯＮＯのインスタグラム（＠ｓｈｏｎｏ．ｃｏｎｔａｃｔ）より

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　ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが人気アーティストとのショットをアップした。

　１６日までにインスタグラムを更新し「ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ　『　１０００％　』　ＭＶ　ＤＡＺＮサッカーアンセム　豪華な方々！とても素敵なＭＶです！どこかにチラッといます！」と人気ロックバンド「ＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ」の新曲ミュージックビデオに登場したことを明かす。

　「メイクさん手描きのフェイスペイントすごすぎ！！！フェイスペイントも１０００％だ！！！１０００％の熱いエール一緒におくりましょ」と出演シーンを披露し、「ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥの皆様とお写真撮っていただき光栄すぎました　これも喜び１０００％」とメンバーとの写真も掲載した。

　この投稿にはフォロワーから「ホントかわいい」「ドキン」「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ大好きで速攻チェックしてたらめっちゃ似てる！思ってた」「美人すぎてすぐわかったよ」などの声が寄せられている。

　ＳＨＯＮＯは２０２２年サッカーＷ杯カタール大会で国際映像にサポーター姿が映し出され、ＳＮＳで「まじワールドクラス美女」と話題に。今年３月、Ｊ１名古屋ＦＷ山岸祐也との結婚を発表した。