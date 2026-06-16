普通の焼きそば麺で外カリッ、中もちっ！『堅焼きそばのコツ』公開！かにたまあんで
パリパリ麺に、とろ〜りかにたまあん。お店で食べるような堅焼きそばが、おうちで気軽に楽しめます。
焼きつけた表面はカリッと香ばしく、中はふっくら柔らか。あつあつの半熟卵あんをからませれば、もう言うことなし。エンドレスに食べたくなるおいしさです。
『かにたまあんかけ堅焼きそば』のレシピ
材料（2人分）
中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g）
卵……2個
かに風味かまぼこ……5本（約50g）
ねぎ（青い部分）……1/2本
〈A〉
酒……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
〈あん〉
水……3/4カップ
酒……大さじ1
砂糖……小さじ1/2
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1
片栗粉……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
酢……小さじ1
粗びき黒こしょう……少々
サラダ油……大さじ2と1/2
作り方
（1）ねぎは斜め薄切りにする。かにかまはほぐす。卵は割りほぐす。〈A〉、〈あん〉の材料はそれぞれ混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油大さじ2を中火で熱し、麺をかるくほぐして広げ入れる。水1/4カップを加えてふたをし、強火で1分蒸し焼きにする。ふたをはずして水分をとばし、少し火を弱めて、こんがりした焼き色がつくまでさらに2〜3分焼く。麺の上下を返して2〜3分焼き、〈A〉を鍋肌から加える。フライパンを揺すって全体にからめ、麺をかるくほぐして器に盛る。
調味料は麺にかけるのではなく、鍋肌に！ 麺にかけるとその部分だけが調味料を吸ってしまうので、鍋肌から入れてフライパン全体に広げ、麺にからめて。
（3）（2）のフライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて中火で熱し、かにかま、ねぎを入れてさっと炒める。溶き卵を回し入れて大きく混ぜ、半熟状になったら端に寄せる。あいたところに〈あん〉をもう一度混ぜてから回し入れ、フライパンを揺すってとろみをつける。器に盛った麺にかける。
麺POINT
蒸し焼きしてから多めの油でじっくり焼く
水を加えて蒸し焼きにしてから、多めの油で両面を焼いて。外はこんがり、中はふっくらのもちもち麺に仕上がります。動かさずにじっくり焼きつけることが大事。 パリパリとした香ばしさを最大限に楽しみたいなら、〈あん〉は食べる直前にかけるのがおすすめです。
パリパリの麺とあつあつのあんが織りなすおいしさは格別。おうち中華の定番にしたくなりますよ！
出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）