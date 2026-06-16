齊藤京子、スペアリブにネギ塩砂肝…彩り豊かな3品公開「お店みたい」「おしゃれなメニュー」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元日向坂46の齊藤京子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近作った料理を公開した。
【写真】28歳元日向坂「お店みたい」スペアリブなど彩り豊かな3品公開
ストーリーズ投稿でこれまでに数々の手料理を公開してきた齊藤は「さいきんのお料理」と添え、3品の料理を投稿。ジューシーに仕上がったスペアリブ、鮮やかな緑が際立つネギ塩砂肝、「いちじくと生ハムのバルサミコソース仕立て」と、彩り豊かな料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「お店みたいでびっくりした」「盛り付けも彩りも綺麗すぎる」「おしゃれなメニューばかり」「料理上手で尊敬する」「センス抜群で美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「お店みたい」スペアリブなど彩り豊かな3品公開
◆齊藤京子、最近の料理披露
ストーリーズ投稿でこれまでに数々の手料理を公開してきた齊藤は「さいきんのお料理」と添え、3品の料理を投稿。ジューシーに仕上がったスペアリブ、鮮やかな緑が際立つネギ塩砂肝、「いちじくと生ハムのバルサミコソース仕立て」と、彩り豊かな料理を披露している。
◆齊藤京子の投稿に「おしゃれなメニューばかり」の声
この投稿に、ファンからは「お店みたいでびっくりした」「盛り付けも彩りも綺麗すぎる」「おしゃれなメニューばかり」「料理上手で尊敬する」「センス抜群で美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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