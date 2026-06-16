【香港】
雇用統計（5月）17:30
予想　3.7%　前回　3.7%（失業率)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（6月）18:00
予想　-6.0　前回　-10.2

【ブラジル】
小売売上高（4月）21:00
予想　1.9%　前回　4.0%（前年比)

【米国】
輸入物価指数（5月）21:30
予想　1.1%　前回　1.9%（前月比)　
予想　5.6%　前回　4.2%（前年比)

輸出物価指数（5月）21:30
予想　N/A　前回　3.3%（前月比)
予想　N/A　前回　8.8%（前年比)

住宅着工件数（5月）21:30
予想　143.5万件　前回　146.5万件（住宅着工件数)
予想　-2.2%　前回　-2.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　143.0万件　前回　142.3万件（住宅建築許可件数)
予想　-0.2%　前回　4.4%（住宅建築許可件数・前月比)

【カナダ】
国際証券取扱高（4月）21:30
予想　N/A　前回　46.2億カナダドル

※予定は変更されることがあります。