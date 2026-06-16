これからの予定【経済指標】
【香港】
雇用統計（5月）17:30
予想 3.7% 前回 3.7%（失業率)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（6月）18:00
予想 -6.0 前回 -10.2
【ブラジル】
小売売上高（4月）21:00
予想 1.9% 前回 4.0%（前年比)
【米国】
輸入物価指数（5月）21:30
予想 1.1% 前回 1.9%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.2%（前年比)
輸出物価指数（5月）21:30
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 8.8%（前年比)
住宅着工件数（5月）21:30
予想 143.5万件 前回 146.5万件（住宅着工件数)
予想 -2.2% 前回 -2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 143.0万件 前回 142.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 4.4%（住宅建築許可件数・前月比)
【カナダ】
国際証券取扱高（4月）21:30
予想 N/A 前回 46.2億カナダドル
※予定は変更されることがあります。
雇用統計（5月）17:30
予想 3.7% 前回 3.7%（失業率)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（6月）18:00
予想 -6.0 前回 -10.2
【ブラジル】
小売売上高（4月）21:00
予想 1.9% 前回 4.0%（前年比)
【米国】
輸入物価指数（5月）21:30
予想 1.1% 前回 1.9%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.2%（前年比)
輸出物価指数（5月）21:30
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 8.8%（前年比)
住宅着工件数（5月）21:30
予想 143.5万件 前回 146.5万件（住宅着工件数)
予想 -2.2% 前回 -2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 143.0万件 前回 142.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 4.4%（住宅建築許可件数・前月比)
【カナダ】
国際証券取扱高（4月）21:30
予想 N/A 前回 46.2億カナダドル
※予定は変更されることがあります。