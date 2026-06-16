テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場、一目均衡表の雲との位置関係をチェック

1.3525　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3497　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3496　一目均衡表・雲（上限）
1.3465　100日移動平均
1.3459　一目均衡表・基準線
1.3419　21日移動平均
1.3418　200日移動平均
1.3409　一目均衡表・雲（下限）
1.3399　現値
1.3395　一目均衡表・転換線
1.3391　10日移動平均
1.3341　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3257　エンベロープ1%下限（10日間）

　ポンドドルは、直近１カ月程度の間、目立った方向性を示していない。1.3300がサポートされる一方で、上値は1.3500付近で抑えられている。短期的な売買の偏りを示すRSI（14日）は46.7と、ほぼ中立水準50付近で推移している。一目均衡表の雲が1.3409から1.3496の範囲に広がっている。現在の水準はその下限をわずかに下回っている。雲下限が明確なレジスタンスやサポート水準となるのか、今後もチェックしてゆきたい。