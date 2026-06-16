テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場、一目均衡表の雲との位置関係をチェック テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場、一目均衡表の雲との位置関係をチェック

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テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場、一目均衡表の雲との位置関係をチェック



1.3525 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3497 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3496 一目均衡表・雲（上限）

1.3465 100日移動平均

1.3459 一目均衡表・基準線

1.3419 21日移動平均

1.3418 200日移動平均

1.3409 一目均衡表・雲（下限）

1.3399 現値

1.3395 一目均衡表・転換線

1.3391 10日移動平均

1.3341 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3257 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、直近１カ月程度の間、目立った方向性を示していない。1.3300がサポートされる一方で、上値は1.3500付近で抑えられている。短期的な売買の偏りを示すRSI（14日）は46.7と、ほぼ中立水準50付近で推移している。一目均衡表の雲が1.3409から1.3496の範囲に広がっている。現在の水準はその下限をわずかに下回っている。雲下限が明確なレジスタンスやサポート水準となるのか、今後もチェックしてゆきたい。

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