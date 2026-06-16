スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手が15日に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにリング誌の投稿をシェアする形で井上選手と“バム”ことジェシー・ロドリゲス選手の2人の顔が描かれたグラフィックを公開しました。

これまで2階級で4団体統一を含む4階級制覇を成し遂げ、33戦全勝(27KO)の戦績を誇る井上選手。前戦では5月2日に東京ドームで中谷潤人選手と対戦し3-0で判定勝ち。世界最高峰ボクサー同士のビッグマッチに勝利し、リング誌のパウンド・フォー・パウンド(P4P)ランキングでは2位から堂々の1位に返り咲きました。

そんな井上選手は今回、自身のインスタグラムでリング誌が掲載した自身の顔とロドリゲス選手の顔が描かれたグラフィックをシェア。下部には「COMING SOON?」と書かれ、両者の対戦を伺わせる画像となっています。

もう一方のロドリゲス選手は、P4Pランキング4位の強豪。軽量級では井上選手に次ぐ評価を受けているボクサーで、これまで戦績は24戦全勝(17KO)。フライ級で初戴冠し、その後スーパーフライ級でも世界王者となると、井岡一翔選手に勝ったフェルナンド・マルティネス選手に勝利したことで3団体統一に成功しました。13日には自身3階級目となるバンタム級の初戦に臨み、WBA王者アントニオ・バルガス選手に6回KO勝利を飾り3階級制覇を達成しました。

今回の投稿で井上選手自身は何も言及していませんが、仮に両者の対戦が実現すれば、中谷選手との試合に続き、再び世界最高峰ボクサー同士の対決となります。今後の2人の動向にも注目が集まります。