ガールズグループのHANAが16日、都内でAmazon「プライムデー」記者発表会に登壇した。

Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」が7月10日午前0時から4日間行われる。HANAの7人が3日から全国で放送されるテレビCMに出演し、特設ページやSNSなど各媒体に出演し、プライムデーを盛り上げる。CMでは、7人の個性が映し出され、NAOKOは「みんな表情が豊かすぎて面白くらい豊か」とし、全員注目としながらも「CHIKAの表情が見どころ」と挙げた。

会見では「Amazon」にまつわるビンゴクイズに挑戦。クイズでは見事ビンゴを獲得し、それぞれが挙げた注目商品を贈呈された。CHIKAは「ロボット掃除機と50V型液晶TV」を挙げ、選んだ理由について「掃除がすごい苦手なんですけど、唯一気合が入るのが深夜。めっちゃ夜型で…。その時にお家出たら（日中）この子が全部やってくれるので…」と照れ笑い。MAHINAは「ホットプレートと美顔器」が気になるアイテム。「ホットプレートに、たこ焼き器が付いていてすごく良い商品だなと。最近自炊をすごく頑張っていて、HANAのみんなとパンケーキとかペーパーランチとかしたいです」とプランを明かした。

7人が選んだ注目商品は、7月2日から5日にかけて六本木ヒルズで開催されるイベントで展示される。