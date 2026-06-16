カプコンは、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を6月18日19時より配信することを発表した。

【画像あり】配信イベントの登壇者・キャンペーンでもらえるポストカード

『プラグマタ』は4月17日に発売され、発売から16日間で全世界販売本数200万本を突破したタイトル。なお、日本国内およびアジア地域のNintendo Switch 2版は4月24日に発売された。

配信では、本作の日本語版キャラクター声優を務めた田中美央（ヒュー役）と東山奈央（ディアナ役）がゲストとして登壇する。MCは平岩康佑が担当し、開発陣として『プラグマタ』ディレクターの趙容煕、プロデューサーの大山直人（いずれも株式会社カプコン）も出演する。配信はYouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」にて行われる。

あわせて、対象の家電量販店およびカプコンのアンテナショップ「CAPCOM STORE（カプコンストア）」にて、“父の日 「ディアナからのありがとう」キャンペーン”を開催。期間中、対象店舗で条件を満たした購入者に、ディアナが描かれた「『プラグマタ』 父の日ポストカード」をプレゼントする。

家電量販店ではヨドバシカメラのゲーム取扱い各店、ビックカメラのゲーム取扱い各店（ソフマップ・コジマを除く）が対象となり、6月20日から6月21日までの2日間、ゲーム売場レジにて商品を購入した人にポストカードが配布される。

CAPCOM STOREでは、CAPCOM STORE TOKYO、CAPCOM STORE OSAKA、CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA、CAPCOM STORE ANNEX、CAPCOM STORE SENDAI、CAPCOM STORE IKEBUKUROの6店舗が対象。期間は6月15日から6月21日までで、1会計につき税込2,000円以上の購入が条件となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）